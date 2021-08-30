Seda Sayan’ın eniştesi Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. 7 aydır hastanede tedavi gören Coşkun Yıldız şubat ayında trafik kazası geçirmişti. Seda Sayan da eniştesi Coşkun Yıldız'ın vefatının ardından açıklama yaptı. Peki, Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız kimdir? Coşkun Yıldız kaç yaşında ve nereli? İşte Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız hakkındaki açıklaması...

Ünlü sanatçı Seda Sayan 'ın eniştesi Coşkun Yıldız şubat ayında trafik kazası geçirmişti. Coşkun Yıldız'dan acı haber geldi. Bir süredir hastane de yaşam mücadelesi veren Coşkun Yıldız hayatını kaybetti. Muğla 'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan Yıldız, 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Ünlü sanatçı acı haberi alır almaz eniştesinin yanına giderken, Yıldız'ın hastanedeki tedavi sürecinde yanında olmuştu. Coşkun Yıldız ve eşi evliliklerinin 15. yılını geride bırakırken, Seda Sayan hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı takipçileriyle paylaşmıştı.

SEDA SAYAN'DAN DUYGU DOLU PAYLAŞIM

Seda Sayan eniştesi Coşkun Yıldız’ın vefatının ardından ilk duygularını şöyle dile getirdi…

"Mart ayından beri yaşam mücadelesi veriyordu. Milas Devlet Hastanesine kaldırıldığında neredeyse ölü gibiydi. Orada bizim müsaademizle müdahale edildi. Beyin birkaç yerden kanama yaptığı için müdahale edildi. Sonra biraz kendine geldi hayata tutundu.

Çok iyi bakıldı ama çok zayıf düştü hep elimiz üzerindeydi.

Allah çektirmedi, Allah sevdiklerini yanına alırmış. Çok iyi baktık…

Ben onu çok severdim. Sahnemde, televizyonda, tatilde yanımdan ayırmadığım bir adamdı.

O kadar üzgünüm ki.

Hakkın rahmetine kavuştu.

Başımız sağ olsun…"

COŞKUN YILDIZ KİMDİR?

Çoşkun Yıldız, Seda Sayan'ın eniştesi olarak tanınan Coşkun Yıldız, işletmecilik yapıyordu. İşletmeciliğini üstlendiği mekanda sahnede alan Yıldız'ın birçok ünlü isimle çekilmiş fotoğrafı bulunuyor.

Seda Sayan'ın ablası Nursel Yıldız ve eniştesi Coşkun Yıldız ile iki yıl önce Ören'de bir villa ve restoran alarak işletmeye başladığı biliniyor. Nursel Yıldız ve Coşkun Yıldız, 14 yıldır evli.