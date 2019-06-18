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Savcılar düğmeye bastı! Peş peşe haberler geliyor

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 8:18 | Son Güncelleme : 18 06 2019 - 8:53

İzmir merkezli FETÖ’nün TSK’deki kripto yapılanmasına yönelik operasyonda 48'i muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya merkezli 30 ilde FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İzmir merkezli 30 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün  (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik  soruşturmada, aralarında 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşının da bulunduğu 48'i  muvazzaf 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik  soruşturmaları devam ediyor. 
 
Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel  Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfeden  arandıkları belirlenen aralarında aktif görevdeki 1 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 1  yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişkileri kesilen  17 olmak üzere toplam 65 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı  çıkartıldı. 
 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri zanlıların  yakalanması için bu sabah İzmir merkezli 30 ilde operasyon başlattı.
 
Öte yandan, 10'u örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı,  12'si de aleyhlerinde beyan, teşhis ve Bank Asya hesaplarında artış gibi deliller  bulunan 22 sivil şüpheli hakkında da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
 
KONYA MERKEZLi 30 İL
 
Konya merkezli 30 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'deki  mensuplarına "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 63 şüpheli hakkında gözaltı  kararı çıkartıldı. 
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları  devam ediyor.
 
Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY  mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen  şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheli hakkında  yakalama kararı çıkartıldı.
 
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla  Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere eş  zamanlı operasyon başlattı.
 
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
 

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