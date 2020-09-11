Sapanca'da, Asya kaplan sivrisineği paniği

Sakarya'da bu yıl panik yaratan Asya kaplan sivrisineği yeniden ortaya çıktı. Büyük yaralara neden olan sivrisineğin ısırığı nedeniyle sürekli ilaçlama yapılmaya başlandı.

Sapanca Kırkpınar Mahallesi’nde geçen yıl ortaya çıkan ve vatandaşları endişelendiren Asya kaplan sivrisineği, bu yıl yeniden görüldü. Isırığı büyük yaralara neden olan sinek, vatandaşları korkutuyor.

GÖZLE GÖRÜLMÜYOR

Kırkpınar Soğuksu Mahallesi Muhtarı Ali Pir, sinekle mücadele için ilaçlama yapıldığını belirterek, “Gözle görülmeyen bir böcek türü fakat sürekli ilaçlama yapılıyor. Hatta üç araçla birlikte ilaçlama yapılıyor. Ancak yeşilliklerin içinde olduğu için sürekli ilaçlamaya rağmen bu yıl biraz daha artış gösterdi. Sitelerin içinde bile ilaçlama yapılıyor, mücadele devam ediyor. Bazı vatandaşlarımız psikolojik olarak da etkileniyor. Isırdığı yer baloncuk gibi şişiriyor, 30 dakika sonra kayboluyor” dedi.

GEÇEN SENEDEN BERİ VAR