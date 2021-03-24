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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü trafik kazası geçirdi

24 Mart 2021 Çarşamba - 17:52 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 17:54

AK Parti kongresine katılmak için Ankara'ya giden Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Başkan Döğücü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İstanbul Sancaktepe'nin AK Partili Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdi.

İSMET YILDIRIM DUYURDU

Döğücü'nün kaza geçirdiğini Twitter hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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AK Parti Şeyma Döğücü Kocaeli Üniversitesi
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