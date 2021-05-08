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Samsun'da otobüste yurda yasa dışı yollarla giren kişiler yakalandı

AA |  08 Mayıs 2021 Cumartesi - 1:48 | Son Güncelleme : 08 05 2021 - 1:51

Samsun'un İlkadım ilçesinde, yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 25 Afganistan uyruklu yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi Gelemen uygulama  noktasında, bir otobüsü durdurdu.
 
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, araçlardaki 25 Afganistan  uyruklunun yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi.
 
 Üzerlerinde sahte kimlik ve seyahat izin belgesi ele geçirilen yabancı  uyruklular, belgeleri 5 bin lira karşılığında yaptırdıklarını öne sürdü.
 
Yabancı uyrukluların işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve  Hudut Kapıları Şubesine götürülecek.
 
Otobüsteki 2 şoför de gözaltına alındı.
 
Van'dan otobüse binen Afganistan uyrukluların Ankara'ya gitmeye  çalıştıkları öğrenildi.

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Samsun İlkadım Afganistan
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