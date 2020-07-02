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Sağlıkçılar süper kahraman oldu

İHA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 15:37 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 15:37

Yalova Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan ve pandemiden etkilenen hastaların tedavisinde görev alan sağlıkçıların sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, tıklanma rekoru kırdı.Tulumlarına süper kahraman armaları çizen sağlıkçılar, çizdikleri tablo ile de corona virüsü nasıl yendiklerini resmettiler.


Corona virüsle mücadelede sağlıkçıların oluşturduğu ve adeta kendilerini bu savaşa motive ettikleri etkinlikler vatandaşların da beğenisini topluyor.
 
Bu kapsamda Yalova Devlet Hastanesi Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesinde çalışan sağlık çalışanları da corona virüsle mücadelede ne kadar kararlı olduklarını değişik bir şekilde ifade ettiler. Sağlıkçılar ilk olarak tulumlarının arkasına süper kahramanların amblemlerini çizdiler. Ardından da virüsü el birliği ile yendiklerini gösteren bir tablodan alıntı yaparak yeniden resmettiler. Bunu da sosyal medya üzerinden paylaşan sağlıkçılar paylaşımlarında şu sözlere de yer verdiler: “El ele verip, kenetlendik, görev dediler hiç düşünmeden hazırız dedik. Birbirimize destek, hastalarımıza nefes olduk. Savaş tulumlarımızı giyip miğferimizi takınca, dualarla yola çıkınca bir de helalinden yapınca, bizi kim yenebilirdi. Sevgimizi, alın terimizi ve yüreğimizi katıp ilk turu aldık. Biz şimdiden diğer tura hazırız o da tekrar kaybetmeye hazır olsun.” Sağlıkçıların paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. 
 

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