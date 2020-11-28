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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul uyarısı: Risk devam ediyor

28 Kasım 2020 Cumartesi - 23:44 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 23:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü zirvenin yaşandığı İstanbul'da ağır koronavirüs hastalarında artış yaşandığını belirterek, "Risk devam ediyor, kısıtlama olmayan zamanları da mecbur olmadıkça evde geçirelim" dedi.


İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından kentte koronavirüs salgınıyla ilgili toplantı yapıldığı açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği değerlendirme toplantısına bakan yardımcıları, başkanlar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve başhekimlerin katıldığı aktarıldı.
 
BAKAN KOCA ACİL DURUM HASTANELERİNİ ZİYARET ETTİ
 
Bakan Koca, sosyal medya hesabından İstanbul'da Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerini ziyaret ettiğini duyurdu. Koca, paylaşımında hastanelerin üstlendiği yükü ve yatan hastaların durumunu yerinde değerlendirdiklerini ifade ederek "Artan ağır hastaların takibinde üstlendikleri sorumluluk, İstanbul'da pandemi kontrolünde büyük yer tutuyor" dedi.

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