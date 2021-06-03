Sadakatsiz'de kim öldü? Sadakatsiz son bölümde nefesleri kesti! Sezon finalinde Asya mı yoksa Derin mi öldü?

Sadakatsiz dizisinin son bölümü adeta nefesleri kesti. Sadakatsiz dizisi sezon finali ile yaz arasına girerken dün akşam yayınlanan son bölüm Derin ve Asya'nın sert yüzleşmesine sahne oldu. Dizi aldatılma hikayesinin başladığı ilk günlerden kesitleri ekranlara getirdi ve sosyal medya adeta yılkıldı. Sadakatsiz dizisinin final sahnesi ise gerilim dolu sahnelerle doluydu. Büyük yüzleşmede Derin ve Asya'nın içinde olduğu araç uçurumdan düştü. Sadakatsiz dizisi sezon finali yaparken herkesin aklında Sadakatsiz'de kim öldü? sorusu var. Peki, Sadakatsiz'de kim öldü? Sadakatsiz Derin ölecek mi? Sadakatsiz Asya ölecek mi? İşte Sadakatsiz'in sezon finalinde yürekleri ağızlara getiren anlar...

Sadakatsiz sezon finali yayınlandı. Sadakatsiz'in son bölümünde gerilim dolu sahneler ekranlara geldi. Dizi yaz arasına girerken yayınlanan son bölüm adeta nefesleri kesti. Asya ve Derin hesaplaşması geceye damga vurdu. Sadakatsiz'in sezon finalinde Volkan'ın Derin'le tanışması ve aldatılmanın ilk günlerinden kesitler yer aldı. Büyük yüzleşmede gerilim dolu anlar yaşanırken Derin, Asya'yı adeta ölüme götürdü. Dizinin final sahnesinde Derin ve Asya'nın bulunduğu aracın uçurumdan yuvarlanarak denize gömülmesi geceye damga vurdu. Peki, Sadakatsiz'de kim öldü? Sadaketsiz'de Asya mı, yoksa Derin mi öldü? Sadakatsiz sezon finali ve yaşananlar...

BÜYÜK YÜZLEŞME! ASYA VE DERİN YÜZLEŞİYOR!

Asya’nın Derin’in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisi oldu. Asya ve Derin’in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin’i döndürmeye çalıştı.

VOLKAN'IN YALANLARI ORTAYA ÇIKTI

5 yıl önce tanışan Derin ve Volkan arasında yaşananlar bir bir son bölümde aydınlandı. Derin, aşık olduğu adamın evli olduğunu nasıl öğrendiği de ekranlara geldi. İlk hayal kırıklığını yaşayan Derin ilişkinin başında Volkan'ın türlü yalanlarla nasıl oyaladığı ekranlara geldi. Derin, Volkan'ın yalanlarını yakalamaya başladığı ilk anlar ve takıntı haline gelen ilişkinin karanlık tarafı adeta aydınlandı. Asya'yla mutsuz olduğu konusunda yalan söylediğini fark eden Derin, geçmişte kendini defalarca Asya'ya fark ettirmeye çalıştığı ortaya çıktı.

BAHAR HEP KARŞI ÇIKMIŞ

Aldatılmanın ilk anlarının ekranlara geldiği Sadakatsiz'de izleyicinin algıyı tamamen farklı bir yöne evrildi. Bahar'ın sanıldığı gibi aslında bu ilişkiyi en başında onaylamadığı ortaya çıktı.

Yayınlanan bir kesitte Bahar, Volkan ve Derin aşkının ilk şahidi oluyor. Derin'le spor salonundan tanışık olan Bahar, onu Volkan ve Asya'nın evinden çıkarken görüyor. Durumu fark ederek Volkan'dan aslında hesap soruyor.

SADAKETSİZ'DE KİM ÖLDÜ? ASYA MI YOKSA DERİN Mİ ÖLDÜ?

Sezon finalindeki hesaplaşmanın ve dizinin son sahnesinde ise Asya ve Deri^2in bulundupu araç uçurumdan yuvarlanıyor! Şimdi herkesin aklında tek bir soru var: Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacak? Asya mı yoksa Derin mi öldü?