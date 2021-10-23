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S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 0:22 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 0:22

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti.


S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunun  "B /B", yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise "BB-/B" olarak teyit  edildiği bildirildi.
 
Ülkenin kredi notu görünümünün ise "durağan" olarak korunduğu  belirtilen açıklamada, ihracattaki güçlü toparlanma ve yurt içi ekonomik  faaliyetlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı dirençli kalmasıyla  bu yıl yüzde 8,6 büyümesinin beklendiği aktarıldı.
 
Açıklamada, net kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH)  oranının bu yılın sonunda yüzde 34'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
 
Devam eden risklerin Türkiye'nin özel sektörünün esnekliği ve  gerektiğinde maliye politikası yanıtı için yer bırakan yönetilebilir net genel  kamu borcu stoku ile kısmen dengelendiğine işaret edilen açıklamada, ülkenin  ödemeler dengesi pozisyonunun, özellikle merkez bankasının net döviz  rezervlerinin tahminlerin ötesinde güçlenmesi halinde not yükseltmesinin  düşünülebileceği ifade edildi.
 
Açıklamada, Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerin ülkenin  çeşitlendirilmiş ekonomisi ve geçmişte dış şoklar ile ülke içi ekonomik  sıkıntıları atlatan özel sektörü tarafından desteklenmeye devam ettiği  kaydedildi.
 
Türkiye'nin diğer gelişmekte olan piyasalardan daha hızlı  toparlandığına dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl büyümeye devam  ettiği aktarıldı.
 
Açıklamada, Kovid-19 salgının Türkiye ekonomisi için oluşturduğu  doğrudan risklerin azaldığı belirtilerek Türkiye'nin mali pozisyonun diğer birçok  yükselen piyasa ekonomisiyle karşılaştırıldığında güçlü kalmaya ve ülke kredi  notlarını desteklemeye devam ettiği ifade edildi.
 
Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada,  ekonominin bu yıl yüzde 8,6, 2022'de yüzde 3,3, 2023 ve 2024'te yüzde 3,1'er  büyüyeceği öngörüldü.
 
Ülkedeki işsizlik oranın ise 2021'de yüzde 12,6, 2022'de yüzde 12,2,  2023'te yüzde 11,2 ve 2024'te yüzde 11 olacağı tahmin edildi. Enflasyonun da bu  yıl yüzde 17,3, 2022'de 12, 2023'te yüzde 9,5 ve 2024'te yüzde 9,2 olacağı  öngörüldü.
 
  

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Standard ve Poor's (SveP) kredi derecelendirme kredi notu
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