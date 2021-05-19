Rusya ve Çin'den dev iş birliği! Temeli resmen attılar

Rusya ve Çin harekete geçti. Dünya gündemine bomba gibi düştü. Çin ve Rusya, Çin'deki iki nükleer enerji santraline Rus yapımı yeni nesil reaktörler eklenmesine yönelik çalışmalara başladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı.

Proje kapsamında Çin'in Ciangsu eyaletindeki Tienvan Nükleer Santralinin 7 ve 8 no'lu reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Şudabao Nükleer Santralinin 3 ve 4 no'lu reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek.

Rus yapımı üçüncü nesil "VVER-1200" tipi reaktörlerin inşasının 2026 ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.