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Rusya ve Çin'den dev iş birliği! Temeli resmen attılar

AA |  19 Mayıs 2021 Çarşamba - 19:00 | Son Güncelleme : 19 05 2021 - 19:00

Rusya ve Çin harekete geçti. Dünya gündemine bomba gibi düştü. Çin ve Rusya, Çin'deki iki nükleer enerji santraline Rus yapımı yeni nesil reaktörler eklenmesine yönelik çalışmalara başladı.


Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı  Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çevrim içi düzenlenen projenin  temel atma törenine katıldı.
 
Proje kapsamında Çin'in Ciangsu eyaletindeki Tienvan Nükleer  Santralinin 7 ve 8 no'lu reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Şudabao Nükleer  Santralinin 3 ve 4 no'lu reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek.
 
Rus yapımı üçüncü nesil "VVER-1200" tipi reaktörlerin inşasının 2026  ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.
 
Şi ve Putin, toplam 3 milyar dolar maliyetle 4 nükleer reaktör inşa  edilmesi için Haziran 2018'de anlaşmaya varmıştı.
 

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