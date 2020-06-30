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Rusya ve Çin'den ABD'ye büyük darbe! Destek vermeyecek

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 20:22 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 20:24

Rusya ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması talebine destek vermeyeceklerini açıkladı.


Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia,  BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun  İran'a silah ambargosunun uzatılması çağrısına yanıt verdi.
 
Nebenzia, ''Daha ilk günden söyledik, ABD'nin İran'a silah ambargosu  tasarısı geçmeyecek ve müzakere de etmeyeceğiz.'' dedi.
 
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise İran nükleer anlaşmasından  çekilen ABD'nin artık anlaşmaya taraf olmadığını ve bu nedenle anlaşmayı  sonlandıracak tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı  (snapback) hayata geçiremeyeceğini söyledi.
 
Zhang, ''Silah ambargosunun uzatılmasına karşıyız.'' diye konuştu.
 
BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu  2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim'de sona eriyor.
 
Uluslararası yaptırımların yenilenmesini isteyen ABD, BM Güvenlik  Konseyine sunduğu yeni karar tasarısında, İran'a silah ve ilgili materyallerin  satışı, tedariki ve transferinin yasaklanmasını talep ediyor.
 
ABD, silah ambargosunun yenilenmemesi halinde, İran'a uygulanan tüm  yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçirmekle  tehdit ediyor.
 

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