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Rusya'nın İdlib'e hava saldırılarında bir sivil öldü, iki sivil yaralandı

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 20:51 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 20:51

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline yaptığı hava saldırılarında bir sivil hayatını kaybetti, iki sivil yaralandı.


Muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği  savaş uçakları, İdlib'in Sarmada beldesiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesi karşısındaki  Babu'l Hava sınır kapısı alanına ve M4 kara yolu yakınlarına saldırılar  düzenledi.
 
Saldırılar, Babu'l Hava sınır kapısı alanındaki tüp dolum tesisi,  ticari malzemeler taşıyan tırlar, yerel insani yardım derneğinin deposunun  yakınları, dağlık alanlar ve İdlib'in güneyindeki M4 kara yolu üzerindeki  Keferşileye köyüne yapıldı.
 
Öte yandan, uçak gözlemevine göre, Akdeniz'den atılan bir balistik  füze de İdlib'in Türkiye sınırına yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Kah köyünde  Suriye Milli Ordusu karargahı yakınlarına düştü.
 
Söz konusu saldırılarda ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını  kaybetti, iki sivil hafif yaralandı.
 
 İdlib sivil savunma ekipleri saldırı sonrası arama ve yangın söndürme  faaliyetlerini sürdürüyor.
 
Gün içinde de Esed rejimi ve destekçisi İran'ın kontrolündeki terörist  grupların, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastaneye düzenlediği  saldırıda biri çocuk altı sivil ölmüştü.
 
İdlib'deki durum
 
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana  toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı  bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney  bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma  bölgesi" oluşturuldu.
 
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4  bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile  ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
 
 Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için  operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük  yerleşimi ele geçirdi.
 
Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir  mutabakat sağlandı.
 
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde  korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin  saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.
 

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