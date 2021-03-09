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Rusya ile Çin ayda ortak istasyon kuracak

AA |  09 Mart 2021 Salı - 17:42 | Son Güncelleme : 09 03 2021 - 17:42

Rusya ile Çin arasında ayda ortak uzay istasyonu kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.


Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan yazılı açıklamada,  Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) arasında, ayda araştırmalar yapmak  üzere ortak bir istasyon kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandığı  belirtildi.
 
Söz konusu istasyonun, ilgilenen tüm ülkeler için erişime açık olacağı  bilgisine yer verilen açıklamada, “Roscosmos ile CNSA arasındaki iş birliği,  bilimsel araştırma etkileşimini güçlendirmek ve uzayı tüm insanlığın çıkarları  için barışçıl amaçlarla kullanmaya katkı sağlayacaktır.” denildi.
 

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