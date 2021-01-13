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Rusya harekete geçti! Putin'den flaş talimat geldi

AA |  13 Ocak 2021 Çarşamba - 18:31 | Son Güncelleme : 13 01 2021 - 18:31

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geniş çaplı aşılama sürecine başlanması talimatı verdi.


Putin, hükümet üyeleri ile video konferans yoluyla yaptığı toplantıda,  ülkedeki Kovid-19 durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Rusya'da Kovid-19 günlük vaka sayısının azalmakta olduğunu belirten  Putin, "Bu bizi rehavete sürüklememelidir. " dedi.
 
Putin, Kovid-19'un daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıktığı  İngiltere'deki durumu endişeyle takip ettiklerini belirtti.
 
 Ülkede, Kovid-19'a karşı "Sputnik V" aşısıyla toplu aşılamanın  başladığını hatırlatan Putin, "Toplu aşılamadan geniş çaplı aşılama sürecine  geçmeliyiz. Haftaya geniş çaplı aşılamaya başlamanızı ve bunun için çalışma  programı oluşturmanızı rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
"Aşılar, virüsün daha bulaşıcı türüne karşı etkilidir"
 
Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da toplu aşılamanın devam  ettiğini belirterek 14 Ocak'a kadar bölgelere 600 bin doz aşının daha  ulaştırılacağını söyledi.
 
Golikova, ocak sonuna kadar da 2 milyon 100 bin doz aşının kullanıma  hazır olacağını belirtti.
 
Vatandaşların 1331 merkezde aşılandığını dile getiren Golikova,  "Aşılama merkezlerinin sayısını artırmak için bölgelerle görüşüyoruz." dedi.
 
Son 24 saatte 22 bin 850 Kovid-19 vakası
 
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan  açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 22 bin 850 artarak 3 milyon  471 bin 53'e, ölenlerin sayısı ise 566 artışla 63 bin 370'e yükseldi.
 
Ülkede, son 24 saatte 28 bin 658 kişinin sağlığına kavuşmasıyla toplam  iyileşen sayısı 2 milyon 854 bin 88'e ulaştı.
 

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