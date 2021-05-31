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Rusya'dan Türkiye kararı! Kota arttırıldı!

AA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:05 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 19:05

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 250 binden 300 bin tona yükseltti.


Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 300 bin tona çıkarıldı.
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Ocak 2021 itibarıyla 250 bin tona yükseltmişti.

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