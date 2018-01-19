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Rusya'dan flaş açıklama: Endişe duyuyoruz

AA |  19 Ocak 2018 Cuma - 21:48 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 22:27

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor." dedi.


Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme  ilişkin soruları yanıtladı.
 
Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'nin  kuzeyinde "sınır güvenliği gücü" oluşturulmasına ilişkin yaptığı farklı  açıklamalarla ilgili bir soruyu "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü  oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD,  Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye'nin toprak  bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor." şeklinde  cevaplandırdı.
 
Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den çekilmeye başlamasına ilişkin  soruya "Daha önce yalanlandı." diye cevap verdi.
 
Öte yandan Lavrov, "Daha önce yalanlandı " ifadesini kullanmasına  karşın diğer Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

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