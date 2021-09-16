16 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.424 -0.73 EURO 9,9870 0.15
USD 8,4230 -0.05 ALTIN 486,460 -0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'dan BM zirvesinde koronavirüs aşısı zorunluluğuna itiraz

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 0:26 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 0:26

Rusya, Birleşmiş Milletlerin 21 Eylül'de New York'ta başlayacak 76. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak lider ve delegelerin koronavirüs aşısı olduklarına dair kanıt göstermeleri zorunluluğuna itiraz etti.


Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, BM Genel Sereteri Antonio Guterres ve 193 üye ülkeye gönderdiği mektupta, söz konusu adımın hayal kırıklığı yarattığını ve delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermezlerse Genel Kurul salonuna girmelerinin engellenmesinin BM şartını ihlal edeceğini söyledi
 
BM Genel Kurul salonuna sadece aşı yaptıran delegelerin alınacak olmasına karşı çıktıklarını ve bu durumun alenen ayrımcılık olduğunu ifade eden Nebenzia, Genel Kurul'un söz konusu adımı görüşmek üzere 16 Eylül'de toplanmasını önerdi.
 
BM'den aşı zorunluluğu
 
New York Belediyesi Uluslararası İlişkiler Departmanı BM'ye mektup göndererek, kentin kapalı alanlara girişte aşı zorunluğu kuralı bulunduğunu hatırlatıp bu kuralın BM binasına girişte de uygulanması gerektiğini duyurmuştu.
 
BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shadid ise BM bünyesindeki 193 ülkeye mektup göndererek, BM binası ve liderlerin konuşmalarını yapacağı Genel Kurul salonuna girişte delegelerin aşı olduklarına dair kanıt göstermelerinin zorunlu olacağını ifade etmişti.

ETİKETLER

Rusya Birleşmiş Milletler koronavirüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.