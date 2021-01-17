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Rusya'da sıcak gelişme! Her an tutuklanabilir

AA |  17 Ocak 2021 Pazar - 20:54 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 20:57

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alındı.


Rusya’nın başkenti Moskova’da, muhalif destekçileri Navalnıy’ı  Moskova’ya dönüşünde karşılamak için Vnukovo Havaalanında toplandı.
 
Gündüz saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı  havaalanına medya mensupları dahil bileti olmayan hiç kimse alınmadı.
 
Havaalanı binasına girmeyi başarabilen Navalnıy’ın kurduğu Yolsuzlukla  Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol, Aleksey Navalnıy’ın kardeşi ve bazı önde gelen  muhalifler polis tarafından gözaltına alındı.
 
Polis, bir süre sonra binaya giren Navalnıy taraftarlarına müdahale  ederek, toplanan kalabalığın bir kısmını zorla binadan çıkardı. Polisin  müdahalesine karşı koyanlar da gözaltına alındı.
 
Navalnıy’ın geldiği uçak başka havaalanına yönlendirildi
 
 Pobeda havayolu şirketi, Navalnıy’ı Berlin’den taşıyan uçağın Vnukovo  Havaalanına inmeyeceğini duyurdu. Uçağın Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanına  yönlendirildiği bildirildi.
 
"Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası
 
Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de  uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine  iniş yapmıştı.
 
Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir  maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de  Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.
 
 Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalnıy'ın  sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla  kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.
 
 Seibert, 14 Eylül 2020'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve  Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını  kaydetmişti.
 
Charite Hastanesi, 7 Eylül 2020'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye  gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.
 
Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce  Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri  sürmüştü.
 
Aleksey Navalnıy, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite  Hastanesinden taburcu edilmişti.
 

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Rus Aleksey Navalnıy Almanya
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