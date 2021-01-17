Rusya'da sıcak gelişme! Her an tutuklanabilir

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla tedavi gördüğü Almanya’dan ülkesine dönerken kendisini Moskova’da havaalanında bekleyen bazı destekçileri gözaltına alındı.

Rusya’nın başkenti Moskova ’da, muhalif destekçileri Navalnıy’ı Moskova’ya dönüşünde karşılamak için Vnukovo Havaalanında toplandı.

Gündüz saatlerinden itibaren polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı havaalanına medya mensupları dahil bileti olmayan hiç kimse alınmadı.

Havaalanı binasına girmeyi başarabilen Navalnıy’ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol, Aleksey Navalnıy’ın kardeşi ve bazı önde gelen muhalifler polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, bir süre sonra binaya giren Navalnıy taraftarlarına müdahale ederek, toplanan kalabalığın bir kısmını zorla binadan çıkardı. Polisin müdahalesine karşı koyanlar da gözaltına alındı.

Navalnıy’ın geldiği uçak başka havaalanına yönlendirildi

Pobeda havayolu şirketi, Navalnıy’ı Berlin ’den taşıyan uçağın Vnukovo Havaalanına inmeyeceğini duyurdu. Uçağın Moskova'daki Şeremetyevo Havaalanına yönlendirildiği bildirildi.

"Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül 2020'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül 2020'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa 'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi, 7 Eylül 2020'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül 2020'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.