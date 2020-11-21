Rus bakanların Ermenistan ziyareti protestoların gölgesinde başladı

PROTESTOLAR GÖLGESİNDE GÖRÜŞME

BAYRAK KRİZİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yapılan görüşmenin ardından Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u makamında kabul etti. Gerçekleşen görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı fotoğraf ise tepki çekti.

Zaharova'nın takipçileri paylaşılan fotoğrafta Rusya bayrağının olmamasına dikkat çekti. Ruslar protokol görüşmelerinde her iki ülkenin bayrağının da olması gerektiğini, fakat görüşmelerde sadece Ermenistan bayrağının olduğunu belirterek bunun protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu. Rusya heyetini eleştiren vatandaşlar, protokol hatası yapanların cezalandırılmasını isteyerek Zaharova'dan kısa zamanda açıklama beklediklerini ifade etti.

TEPKİLER SONRASI RUS BAYRAĞI KONULDU

Sosyal medyada büyük tepkilerin gelmesinin ardından, bir sonraki toplantıda Rus bayrağı, Ermeni bayrağının yanına konuldu.