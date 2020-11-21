Rus bakanların Ermenistan ziyareti protestoların gölgesinde başladı

Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan'da halk Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istiyor. Protestoların 11'inci gününde de hükümet binası önünde devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu Erivan'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile biraraya geldi.
Geniş katılımlı Rus heyetinin birinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçyev bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un beraberindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yer aldı.
PROTESTOLAR GÖLGESİNDE GÖRÜŞME
Başkent Erivan'da halk Dağlık Karabağ’daki mağlubiyetin ardından sokaklarda eylemleri sürdürüyor. Rus heyetinin ziyareti sırasında protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar atarak, "Paşinyan istifa" sesleri yükseldi. Protestocular, Paşinyan’ın istifasını ve Azerbaycan için bölgesel ilerlemeleri güvence altına alan anlaşmanın geçersiz kılınmasını talep etti.
BAYRAK KRİZİ
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yapılan görüşmenin ardından Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u makamında kabul etti. Gerçekleşen görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı fotoğraf ise tepki çekti.
Zaharova'nın takipçileri paylaşılan fotoğrafta Rusya bayrağının olmamasına dikkat çekti. Ruslar protokol görüşmelerinde her iki ülkenin bayrağının da olması gerektiğini, fakat görüşmelerde sadece Ermenistan bayrağının olduğunu belirterek bunun protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu. Rusya heyetini eleştiren vatandaşlar, protokol hatası yapanların cezalandırılmasını isteyerek Zaharova'dan kısa zamanda açıklama beklediklerini ifade etti.
TEPKİLER SONRASI RUS BAYRAĞI KONULDU
Sosyal medyada büyük tepkilerin gelmesinin ardından, bir sonraki toplantıda Rus bayrağı, Ermeni bayrağının yanına konuldu.