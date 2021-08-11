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RTÜK'ten o televizyon kanallarına ceza!

AA |  11 Ağustos 2021 Çarşamba - 18:21 | Son Güncelleme : 11 08 2021 - 18:21

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı yasada geçen yayın ilkelerini ihlal eden televizyonlara yaptırım uyguladı.


RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme  raporları ele alındı. Orman yangınlarına ilişkin iki kez yayın ilkelerini  hatırlatan RTÜK, uyarılarını dikkate almayarak kaos ve manipülasyon haberleri  veren kanallara yaptırım kararı aldı.
 
FOX Ana Haber'in orman yangınlarındaki yayınlarının, kriz zamanı haber  alma hakkını kullanmak isteyen izleyicide endişe, panik, korku ve infial  yaratacak şekilde olduğu kanaatine varan Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari  para cezası uygulanmasına karar verdi.
 
ynı kanalda yayınlanan "Aşk Mantık İntikam" dizisinde toplumsal  cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı  ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve  program durdurma müeyyidesi uygulandı.
 
Üst Kurul, KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında, yayın  konuklarının orman söndürme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir  Pakdemirli ile hükümeti hedef alan ve hakarete varan ifadelerin eleştiri  sınırlarını aşmasını tespit etmesi nedeniyle ilgili hüküm gereği yayıncı kuruluşa  idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'ye ana haber bülteninde kamusal  yayıncılığın gereği olan sorumlu ve sağduyulu bir tutum gösterilmediğinden  hareketle idari para cezası verildi.
 
Ayrıca, Kurul, tüm televizyonların imza vererek onayladığı "Yayıncılık  Etik İlkeleri" hatırlatmasını tehdit ve sansür olarak gösteren "Haber Aktif"  programı nedeniyle KRT'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasını  kararlaştırdı.
 
TELE 1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında konuk Can Ataklı'nın  hükümetin yangınlara müdahalesiyle ilgili ifadelerinin eleştiri sınırlarının  ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu belirleyen  RTÜK, yayıncı televizyona idari para cezası uyguladı.
 
Kurul, TELE 1 ana haber bülteninde yangınla ilgili abartılı ifadelerin  halkı panik ve korkuya sevk edeceği, toplumda infial yaratabilecek nitelikte  olduğunu tespit edilerek, yayında kanun ihlali yapılması nedeniyle ilgili kanala  idari para cezası kesildi.
 
Kurul, TELE 1'e, "4 Soru 4 Cevap" programını konuğu Merdan Yanardağ'ın  RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik sözleri nedeniyle idari para cezası yaptırımı  uygulanmasına karar verdi.
 
Haber Türk'te yayınlanan Fatih Altaylı'nın sunduğu "Teke Tek" programı  hakkında da uzman raporu düzenlendi. Altaylı'nın bazı tıp doktorları hakkında  söylediği ifadeler, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yayıncı  kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Ayrıca Haber Türk'e orman  yangını haberlerindeki yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası verildi.
 
Haber Türk’te yayınlanan "Açık ve Net" isimli programda, yayın konuğu  Turan Aydoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında  sarf ettiği sözlerin yayınlanmasıyla yayın ilkelerinin ihlal edildiği  gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.
 
Üst Kurul, Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programındaki  konukların orman yangınları hakkında ifadelerini, toplumda infial  uyandırabilecek, korku, panik, endişe yaratabilecek ve gerilimi artırabilecek  ifadeler olarak değerlendirdi ve yayıncı kanala idari para cezası kesti. Aynı  kanala, "Medya Mahallesi" programının 3 farklı bölümünde yayın ilkelerinin ihlal  edilmesi nedeniyle idari para cezası verildi.
 
RTÜK, TR 35'e orman yangını haberlerinden dolayı yayın ilkesini ihlal  etmesi nedeniyle yaptırım uygularken, TV8'e de PSV Eindhoven-Galatasaray futbol  maçı yayınında birçok defa ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin bant reklam  yayınlarına yer vermesi tespiti nedeniyle idari para cezası uyguladı.
 

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