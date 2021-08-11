RTÜK'ten o televizyon kanallarına ceza!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 6112 sayılı yasada geçen yayın ilkelerini ihlal eden televizyonlara yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, haftalık olağan toplantıda, izleme raporları ele alındı. Orman yangınlarına ilişkin iki kez yayın ilkelerini hatırlatan RTÜK, uyarılarını dikkate almayarak kaos ve manipülasyon haber leri veren kanallara yaptırım kararı aldı.

FOX Ana Haber'in orman yangınlarındaki yayınlarının, kriz zamanı haber alma hakkını kullanmak isteyen izleyicide endişe, panik, korku ve infial yaratacak şekilde olduğu kanaatine varan Kurul, yayıncı kuruluş hakkında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

ynı kanalda yayınlanan "Aşk Mantık İntikam " dizisinde toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadına karşı ayrımcılığı besleyen aşağılayıcı ifadeler olduğu kanaatiyle yayıncı kanala üst sınırdan idari para cezası ve program durdurma müeyyidesi uygulandı.

Üst Kurul, KRT'de yayınlanan "Şimdiki Zaman" programında, yayın konuklarının orman söndürme çalışmalarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile hükümeti hedef alan ve hakarete varan ifadelerin eleştiri sınırlarını aşmasını tespit etmesi nedeniyle ilgili hüküm gereği yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulanmasına karar verdi. KRT'ye ana haber bülteninde kamusal yayıncılığın gereği olan sorumlu ve sağduyulu bir tutum gösterilmediğinden hareketle idari para cezası verildi.

Ayrıca, Kurul, tüm televizyonların imza vererek onayladığı "Yayıncılık Etik İlkeleri" hatırlatmasını tehdit ve sansür olarak gösteren "Haber Aktif" programı nedeniyle KRT'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasını kararlaştırdı.

TELE 1'de yayınlanan "Gün Başlıyor" programında konuk Can Ataklı 'nın hükümetin yangınlara müdahalesiyle ilgili ifadelerinin eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu belirleyen RTÜK, yayıncı televizyona idari para cezası uyguladı.

Kurul, TELE 1 ana haber bülteninde yangınla ilgili abartılı ifadelerin halkı panik ve korkuya sevk edeceği, toplumda infial yaratabilecek nitelikte olduğunu tespit edilerek, yayında kanun ihlali yapılması nedeniyle ilgili kanala idari para cezası kesildi.

Kurul, TELE 1'e, "4 Soru 4 Cevap" programını konuğu Merdan Yanardağ'ın RTÜK üyeleri ve başkanına yönelik sözleri nedeniyle idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

Haber Türk'te yayınlanan Fatih Altaylı 'nın sunduğu "Teke Tek" programı hakkında da uzman raporu düzenlendi. Altaylı'nın bazı tıp doktorları hakkında söylediği ifadeler, yayın ilkesi ihlali olarak değerlendirildi ve yayıncı kuruluşa idari para cezası müeyyidesi uygulandı. Ayrıca Haber Türk'e orman yangını haberlerindeki yayın ihlalleri nedeniyle idari para cezası verildi.

Haber Türk’te yayınlanan "Açık ve Net" isimli programda, yayın konuğu Turan Aydoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlerin yayınlanmasıyla yayın ilkelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle yayıncı kuruluşa idari para cezası uygulandı.

Üst Kurul, Halk TV 'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programındaki konukların orman yangınları hakkında ifadelerini, toplumda infial uyandırabilecek, korku, panik, endişe yaratabilecek ve gerilimi artırabilecek ifadeler olarak değerlendirdi ve yayıncı kanala idari para cezası kesti. Aynı kanala, "Medya Mahallesi" programının 3 farklı bölümünde yayın ilkelerinin ihlal edilmesi nedeniyle idari para cezası verildi.