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Romatoloji hastaları da Kovid-19 risk grubunda

AA |  28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:35 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:35

Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan, "Romatizma hastaları da Kovid-19'e karşı riskli grup içinde değerlendiriliyor. Romatolojik hastalığı olan bir kişiye Kovid enfeksiyonu tanısı konulduğunda hasta hemen kendi romatoloji doktoru ile temasa geçmeli. Hasta, kullandığı kortizon ve diğer romatolojik ilaçları derhal kesmeli ve Kovid-19 enfeksiyonu için kullanılacak tedaviye uyum göstermeli." dedi.


Pehlevan AA muhabirine, romatizma hastalarının Kovid-19'a karşı risk  durumunu anlatarak, yapılan uluslararası bir araştırmadan örnekler verdi.
 
Koronavirüsün, dikensi çıkıntıları olan bir zarfla korunan RNA  virüsleri olduğunu aktaran Pehlevan, bu virüsün insanlarda, memeli hayvanlarda,  kuşlarda öncelikle solunum ve mide-barsak sisteminde daha az sıklıkla da sinir  sisteminde hastalık yaptığını söyledi.
 
Kovid-19 olarak adlandırılan bu yeni hastalıkta görülen semptomların;   ateş, kuru öksürük, kas ağrısı veya yorgunluk olarak sıralandığını belirten  Pehlevan, balgam, baş ağrısı, kan tükürme ve ishalin daha az görülen bulgular  olduğunu kaydetti.
 
Hastaların büyük çoğunluğunun sağlığına kavuştuğunu aktaran Pehlevan,  bazı hastalarda zatürre, buna bağlı solunum yetersizliği, diğer organ yetmezliği  ve ölümün gelişebileceğini söyledi.
 
Romatizmal hastalığı olanlar risk altında
Pehlevan, romatoloji hastalarının genellikle bakteriyel ve zona virüsü  gibi belirli viral enfeksiyonlara daha yatkın olduğunun  düşünüldüğünü  belirterek, "Hastanın enfeksiyonlara yatkınlığı, hastalık aktivitesi, hastalık  hasarı, beraberinde bulunan diğer kronik hastalıklar ve tedavide kullanılan  ilaçlar gibi çeşitli faktörler Kovid'e karşı belirleyicidir. Amerika’da yapılan  bir çalışmada, Romatoid Artrit hastalarındaki enfeksiyon oranın; hastaneye  yatanlarda yüzde 25, ayaktan tedavi olanlarda yüzde 4 arttığı görüldü." diye  konuştu.
 
Pehlevan şunlara dikkati çekti:
"Romatolojik hastalıklarda  kortizon kullanımı, ilacın dozu, tedavi  süresi ve toplam doz ile ilişkili olarak genel enfeksiyon oranı ve özellikle  viral enfeksiyonların oranının artmasına neden olur. Güvenli olduğu düşünülen  dozlarda bile artmış enfeksiyon riski bulunmaktadır.
 
27 binden fazla Romatoid Artrit (RA) hastası ile yapılan bir çalışmaya  göre, geleneksel sentetik romatolojik ilaçlar arasında metotreksat, artan  enfeksiyon oranı ile ilişkilendirilmemiştir.  Buna karşılık, mikofenolat mofetil,  azatioprin ve siklofosfamid, özellikle bağ dokusu hastalıkları olan hastalarda  daha yüksek enfeksiyon riskiyle bağlantılı bulunmuştur. RA'da kullanılan  biyolojik ilaçların, standart dozlarda 1,3 kat artmış ciddi enfeksiyon riski  vardır."
 
Romatolojik hastalığı olan Kovid-19 hastalarının verileri derlendi
Pehlevan, Kovid-19 enfeksiyonu ile ilgili hasta serilerinin ilk önce  Çin’den ve İtalya’dan geçtiğini ifade ederek, bu çalışmalarda romatolojik  hastalar ve kullandıkları ilaçlarla ilgili detaylı bilgi bulunmadığını söyledi.
 
Otoimmün veya otoenflamatuvar romatizmal hastalıkların ve  immünosüpresif veya immünomodülatör tedavi kullanımının ciddi hastalık için bir  risk faktörü olabileceğine dair çalışmanın bulunmadığını aktaran Pehlevan, Avrupa  ve Amerika Romatoloji Dernekleri’nin katkıları ile romatolojik hastalığı olan ve  Kovid enfeksiyonu geçiren hastaların bir web sitesinde (https://rheum-covid.org/)  kayıtlarının oluşturulduğunu kaydetti.
 
Buna göre, en son Temmuz 2020’de çoğunluğu 55-60 yaşlarında kadın, 600  hastanın verilerinin yayınlandığı sonuçları değerlendiren Pehlevan, şu bilgileri  verdi:
"Romatolojik hastalığı olup Kovid-19 enfeksiyonu geçirenlerde  hastaneye yatış oranı yüzde 46, ölüm yüzde 9 oranında görüldü. Hastaneye yatış  eğilimi en çok sistemik lupus eritematozus ve vaskülit denilen damar iltihabı  olan hastalarda görüldü.Günlük 10 mg’dan fazla kortizon kullanımı hastaneye  yatışı belirleyen en önemli faktördü. Diğer hastalığı modifiye edici romatizmal  ilaçların ve biyolojik ilaçların bu konuda kötü bir etkisi görülmedi.
 
Anti TNF kullanımı olan hastalarda hastaneye yatışı riski düşüktü.  Anti TNF tedavinin nerdeyse koruyucu etkisi ortaya çıktı."
 
Diğer kronik hastalıklar belirleyici
Pehlevan, romatizmal hastalığı olmayan hastalarda olduğu gibi,  romatolojik hastalık ile beraber 65 yaşın üstünde olmak, hipertansiyon /  kardiyovasküler hastalık, akciğer hastalığı, diyabet ve kronik böbrek yetmezliği,  son dönem böbrek hastalığına sahip olma durumlarının yatış riskini daha da  artırdığını söyledi.
 
Pehlevan şöyle devam etti:
"Romatizma hastaları da Kovid-19'e karşı riskli grup içinde  değerlendiriliyor. Romatolojik hastalığı olan bir kişiye Kovid enfeksiyonu tanısı  konulduğunda hasta hemen kendi romatoloji doktoru ile temasa geçmeli. Hasta,  kullandığı kortizon ve diğer romatolojik ilaçları derhal kesmeli ve Kovid-19  enfeksiyonu için kullanılacak tedaviye uyum göstermeli."
 

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