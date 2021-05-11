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Romatizmal eklem iltihabı ilacı Kovid-19'a karşı kullanımı onaylandı

AA |  11 Mayıs 2021 Salı - 16:59 | Son Güncelleme : 11 05 2021 - 16:59

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmasını onayladı.


Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Aralık 2020'de başvurusu yapılan  ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları,  tedavi için bakanlıkça uygun bulundu.
 
Japonya hükümeti Kovid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve  "steroid dexamethasone" ilaçlarının kullanımını da onaylamıştı.
 
Baricitinib" hapları günde bir kez ve takviye oksijene ihtiyaç duyan  yetişkin hastalara yönelik "Remdesivir" ilacıyla beraber kullanılacak.  Hamilelerin hapları kullanmaması tavsiye edildi.
 

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Romatizma ilaç Kovid-19
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