05 Ağustos 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -0.29 EURO 8,2780 1.37
USD 6,9790 1.15 ALTIN 456,300 2.09
CANLI BORSA
TÜMÜ

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadrolar yeniden düzenlendi

05 Ağustos 2020 Çarşamba - 10:05 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 10:05

Bazı kamu kurumlarında kadrolar yeniden düzenlendi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve  Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de  yayımlandı.
 
Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme  Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve  Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, Devlet  Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım  İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin kadrolar yeniden düzenlendi.
 

ETİKETLER

resmi gazete atama karar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.