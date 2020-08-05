Resmi Gazete'de yayımlandı! Kadrolar yeniden düzenlendi

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin kadrolar yeniden düzenlendi.