Resmen yürürlüğe girdi! Müsilajla ilgili flaş karar

Marmara'yı tehdit eden deniz salyası Meclis'in de gündemine gelmiş Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle Müsilaj Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verilmişti.

Karar, Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

19 üye seçilecek

Önce komisyon için 19 üye seçilecek. Ardından komisyon 3 ay sürecek faaliyetlerine başlayacak. Uzmanlar ve akademisyenlerin görüşleri alınacak, müsilaj tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Gerek görüldüğünde müsilajın yaşandığı denizlerde inceleme yapılacak.

Komisyon çalışmaları tamamlandığında, müsilaja karşı çözüm önerilerinin yer aldığı rapor hazırlanacak.