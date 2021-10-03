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Resmen değişti! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor, yüz yüze eğitimde...

AA |  03 Ekim 2021 Pazar - 9:58 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 10:15

Milyonlarca öğrenciyi kapsıyor. Son dakika değişiklik kararı! Güncelleme yapıldı. Bakanlık resmen duyurdu. Yüz yüze eğitime geçen öğrenciler ve velileri merak ediyordu. Temaslı takibi ile ilgili son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.


Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiriyor. Bakanlık harekete geçti. Güncelleme yapıldı. Yeni rehber yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre; yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta ögretim öğrencileri semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5.günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralina uymak suretiyle; PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilecekler. 

 
Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın  Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.
 
 
Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin  karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu  günde sonlandırılabilecek.
 
Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim  öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip  edilecek.
 
Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR  testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam  edebilecek.
 
PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde  sonlandırılacak.
 
  
 
 
 

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