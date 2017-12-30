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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni yıl mesajı

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 12:53 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 13:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği yeni yıl mesajında, Ankara ile Moskova'nın bölgesel ve küresel konulardaki iş birliğine devam edeceğini belirtti.


Putin'in yabancı ülke liderlerine gönderdiği yeni yıl tebrik  mesajları, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayımlandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajında Putin, Türkiye-Rusya  ilişkilerinin geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadığını, aynı zamanda birçok  alanda da hızla geliştiğini kaydetti.
 
Vladimir Putin, iki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde  Ortadoğu'da terörün yayılmasının engellendiğini vurgulayarak, "Attığımız adımlar  sayesinde Suriye'de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk.  Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam  etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.
 

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