Prostat kanserinin en yaygın 5 belirtisine dikkat

Genelde sinsi ilerleyen ve belirti vermeyen prostat kanserinde bazı şikâyetlerin atlanmaması gerektiğini söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, “İdrar yaparken yanma hissi, sık idrara çıkma, gece sıkça idrar için uyanma, zor idrar yapma, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma, cinsel işlev bozukluğu, idrarda ve menide kan gibi belirtiler görüldüyse mutlaka hekime danışılmalı” dedi.

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Cevdet Kaya, erkeklerde yaşlanma, ailesel yatkınlık, genetik faktörler ile beslenme ve tuvalet alışkanlıklarının prostat kanseri gelişiminde çok önemli rol oynadığını belirtti.

ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanının hastalığın ilerlemesine karşı en güçlü engel olduğuna dikkat çeken Kaya, “Erken tanı almış prostat kanserinin tedavisi mümkündür. Erken tanı, prostat kanseri olan erkeklerde hayat kurtarıcı olmaktadır” diye konuştu.

VAKALARIN ÇOĞU BELİRTİ VERMİYOR

Prostat kanserinde erken tanı için hastalığın belirtilerinin belirlenmesinin önem arz ettiğinin altını çizen Kaya, “Hastalığın belirtilerini bilmek, tanıyı ve tedaviyi erken yapmaya izin verecektir. Prostat kanserinde vakaların büyük bir kısmı asemptomatik yani belirtisiz olabilmektedir. Hastalarda kanser başlangıç evresinde herhangi bir belirti olmayabilir. Dolayısıyla erken tanı, ancak muayene ve PSA (Prostat Spesifik Antijeni) diye bilinen kan tahlili ve gerekirse de prostat biyopsisi (TRUS biyopsi) ile konulmaktadır” ifadelerini kullandı.

BU BELİRTİLER VARSA HEKİME BAŞVURUN

Prof. Dr. Cevdet Kaya, asemptomatik olmayan prostat kanserinin en sık görülen 5 belirtisi hakkında şu bilgileri verdi: “İdrar yaparken yanma hissi, cinsel ilişkide boşalma sırasında ağrı ve yanma hissi. Sık idrara çıkma, gece sıkça idrar için uyanma. Zor idrar yapma. Ereksiyon kaybı (cinsel işlev bozukluğu). İdrarda ve menide kan.”

AİLESİNDE PROSTAT KANSERİ GÖRÜLENLER ERKEN YAŞTA TARAMA YAPTIRMALI

Şikâyetlerden biri ya da birkaçını yaşayan orta-ileri yaş erkeklerin prostat hastalığı, prostat büyümesi veya kanser açısından kontrol edilmesinin son derece önemli olduğunu kaydeden Kaya şu önerilerde bulundu: “İdrarını yaptıktan sonra rahatlayamama, kesik kesik idrar yapma, idrara başlarken zorlanma, idrar kaçırma ve aniden idrara sıkışma şikâyetleri olan erkeklerin de zaman geçirmeden üroloji doktoruna başvurmaları gerekmektedir. Özellikle de ailesinde prostat hastası olan birisi bulunan erkeklerin daha erken yaşlarda asemptomatik (belirtisiz) prostat kanseri açısından üroloji uzmanına başvurmasını öneririm. Hastanemizde prostat kanseri ve diğer prostat hastalıklarının tanı ve tedavisi, en güncel kılavuzlar eşliğinde 'hastaya en uygun tedavi yaklaşımı' prensibi doğrultusunda yapılmaktadır.”