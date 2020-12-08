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Prof. Dr. Özlenen Özkan yaptırdığı korona aşısının yan etkisini açıkladı!

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 18:04 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 18:04

İki doz aşı yapılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan "İlk dozda bir günlük bir baş ağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bulunamadı" dedi.


 Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirdi.  Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın en kısa sürede  Kovid-19 belasından kurtulmasını temenni ederek aşı çalışmalarının önemine işaret  etti.
"İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz,  merakla bekliyoruz. İnşallah Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkar, çok  etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer inşallah." diyen  Özkan, insanların biraz nefes alabilmesi için aşıların önemli olduğunu söyledi.
 
 
  "Tek umudumuz aşı"
 
  Salgının dünyayı etkilediğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti: "Dua ediyoruz, insanlık umarım bu beladan kurtulur. Çin'den getirilen  aşının deneme çalışmalarına ben de katıldım. İlk dozda bir günlük bir başağrım  oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini  bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum  ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, 'tamam  bu faz 3 çalışması kırıldı' dediği anda sonuçlarına bakılacak. O zaman  anlayacağız 'başağrısı yapan neydi?' diye. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli  çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının  sonuçlarını merakla bekliyoruz."  Akdeniz Üniversitesinin de aşı üzerine çalışmalar yürüttüğüne değinen  Özkan, "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor.  Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor.  İnşallah bizden de güzel haberler gelir." diye konuştu.
 
  

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