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Polonya Büyükelçisi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu
Polonya Büyükelçisi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu
AA
| 14 Temmuz 2020 Salı - 13:54
| Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kumoch'un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
ETİKETLER
Polonya Büyükelçisi
Erdoğan
güven mektubu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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