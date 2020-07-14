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Polonya Büyükelçisi Kumoch, Erdoğan'a güven mektubu sundu

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 13:54 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya'nın Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Kumoch, Erdoğan'a  güven mektubu sundu.
 
Kumoch'un eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarını  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.
 

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Polonya Büyükelçisi Erdoğan güven mektubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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