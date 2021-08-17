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Petrol bulundu! Türkiye'ye 30 milyonluk müjde!

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 9:34 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 9:34

Petrol fışkırdı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye'ye kazandırıldığını bildirdi.


Petrol ile ilgili son dakika açıklaması! Türkiye müjde. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7  ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon  varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz."  ifadelerine yer verildi.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce yaptığı  açıklamada, petrolde karada yapılan çalışmalarla günlük yurt içi üretimin 60 bin  varilin üzerine çıktığını, 2023’te günlük petrol üretiminin 100 bin varile  ulaşacağını belirtmişti.
 

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