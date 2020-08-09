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Pençe Operasyonlarında 83 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  09 Ağustos 2020 Pazar - 17:51 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 18:09

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi." dedi.


Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara  Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Irak sınır hattındaki birliklerde  denetleme ve incelemelerini sürdürüyor.
 
Irak sınırındaki Düğündağı Üs Bölgesinde, faaliyetler hakkında bilgi  alan Akar, ardından açıklamalarda bulundu.
 
Akar, 16 Haziran 2020'de başlayan Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan  operasyonlarının 48 gündür başarıyla devam ettiğini söyledi.
 
Bugüne kadar icra edilen operasyonlarda, bölgedeki tüm hakim arazi  kesimlerinin kontrol altına alındığını belirten Akar, teröristleri etkisiz hale  getirmek maksadıyla operasyon bölgesindeki arama ve tarama faaliyetlerinin  aralıksız sürdürüldüğünü bildirdi.
 
Bu operasyonlar sırasında teröristlerin bütün inlerine girildiğini,  bölgedeki mağara, sığınak, barınakların tek tek kontrol edildiğini vurgulayan  Akar, şu bilgileri verdi:
 
"Bugüne kadar yapılan operasyonlarda, 83 terörist etkisiz hale  getirildi, 359 mayın/EYP, 267 sığınak ve barınak tespit edildi, bu sığınak ve  mağaralarda 13 adet AT-4 Tanksavar füzesi, 2 adet güdümlü füze, 15 adet Doçka, 88  AK-47 piyade tüfeği ve 299 el bombası başta olmak üzere çok miktarda  silah/mühimmat ele geçirildi."
 
"Teröristler etkisiz hale getirildi"
 
Son olarak dün, teröristlerin Haftanin'de uzun süredir üslenmiş  oldukları Pirbela Bölgesi'ne yönelik operasyonun başarıyla icra edildiğini  bildiren Akar, "Bu operasyon sırasında teröristlerin büyük bir bölümü etkisiz  hale getirilmiştir. Bunların sözde yönetici grubu da bu operasyonlar sırasında  etkisiz hale getirilmiştir. Bunlardan 5'inin cesetlerine ve silahlarına  ulaşılmıştır. Diğerlerinin de cesetlerinin arama tarama faaliyetleri sırasında  ele geçirileceği değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.
 
Operasyon sırasında Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehit olduğunu  hatırlatan Akar, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diledi.
 
Milli Savunma Bakanı Akar, şunları kaydetti:
 
"Bugüne kadar olduğu gibi şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı,  bırakılmayacak. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa yapıldı, yapılmaya  devam edilecek. Ve en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu  mücadelemiz aralıksız devam edecek ve inşallah biz burada bu teröristleri etkisiz  hale getirmek suretiyle asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız.  Amacımız, gayretimiz budur, buna çalışıyoruz. Şu anda milletimizin sevgisinden,  güveninden ve duasından aldığımız ilhamla Mehmetçik 'gece gündüz' demeden bu  faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. 'Ölürsem şehit kalırsam gazi'  anlayışıyla yürütülen bu faaliyetlerde en son terörist etkisiz hale getirilmek  suretiyle faaliyetlerimizin tamamlanmasına gayret göstermekteyiz. Şu anda karada,  denizde, havada, Irak'ın kuzeyinde görevleri başında olan, gerçekten zor arazi ve  hava koşullarında büyük bir fedakarlık ve kahramanlık göstererek faaliyetlerini  sürdürmekte olan tüm silah arkadaşlarıma kazasız, belasız, hayırlı, başarılı  görevler diliyorum."
 
Yüksekova'da birlik ziyareti
 
Akar ve beraberindeki komutanlar daha sonra helikopterle Hakkari  Yüksekova'ya geçti.
 
Bakan Akar, burada 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığında incelemelerde  bulunup, komutanlarla bir araya geldi.
 
Akar'a, Komutanlıktaki harekat merkezinde, bölgede yürütülen  operasyonlara ilişkin sunum yapıldı.
 

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milli Savunma Bakanı Hulusi Akar terörist
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