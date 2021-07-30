Pegasus duyurdu! Cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacak

Pegasus Hava Yolları Türkiye’deki çeşitli bölgelerde çıkan orman yangınları sebebiyle yangından etkilenen illerden seyahat eden yolcularına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, çeşitli kurallar dahilinde cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacağı belirtildi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, Türkiye'nin çeşitli illerinde gerçekleşen yangınların derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangından etkilenen illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm tarifeli seferlerimizde seyahat edecek misafirlerimiz için aşağıdaki kurallar doğrultusunda cezasız iade, ücretsiz değişiklik ve açık bilet hakkı tanınacaktır. Bilet değişiklik ve iptal işlemleriniz için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz” denildi.

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