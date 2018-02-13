13 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
9°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.495 -0.28 EURO 4,7070 0.73
USD 3,8080 0.20 ALTIN 162,530 0.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Paris'te yılbaşından beri 18 evsiz öldü

AA |  13 Şubat 2018 Salı - 17:22 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 17:22

Fransa'nın başkenti Paris'te, yılbaşından bu yana 18 evsizin sokakta veya sığındıkları barınaklarda hayatını kaybettiği belirtildi.


Fransa'nın başkenti Paris'te yılbaşından bu yana 18  evsizin öldüğü açıklandı. 
 
Evsizlere ve sokakta yaşayanlara destek derneği Sokağın Ölüleri  Kolektifince (CMDR) yapılan yazılı açıklamada,  Paris ve çevresindeki  banliyölerde yılbaşından bu yana 18 kişinin sokakta hayatını kaybettiği  bildirildi.
 
Sahipsiz ve hayatını sokaklarda geçiren kişilerin sağlık durumlarıyla  ilgili bilgi paylaşımını hedefleyen derneğin açıklamasında, söz konusu 18 kişinin  sadece kendilerine bildirilen ölü sayısı olduğu, gerçek sayının çok daha fazla  olabileceği belirtildi.
 
Fransa'da son bir aydır etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle sokakta  yaşayanların büyük tehdit altında olduğu belirtiliyor.
 
Paris Valiliği, aşırı soğuklar nedeniyle daha önce belirlenen 3 bin  682 kişi kapasiteli acil barınma merkezlerine bin 691 yatak eklendiğini  duyurmuştu.
 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçen yaz yaptığı açıklamada, "2017  sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.
 
Perşembe akşamı, "Dayanışma Gecesi" çerçevesinde oluşturulacak bir  çalışmayla bin 700 gönüllü, başkent Paris'teki sokakları tarayarak evsizlerin  sayısını belirlemeye çalışacak. Paris'in 350 mahallesinde otobüs ve metro  durakları, köprü altları veya terk edilmiş binalar ile tren garlarını dolaşacak  gönüllüler, rastladıkları evsizlerle konuşarak yaş, sağlık durumu ve aile  bilgilerini içeren bir form dolduracak. Paris Belediyesi, bu sayede şehirdeki  evsizlerin belirlenerek somut çarelerin üretilmesinin hedefleneceğini açıkladı.
 
Fransa'da en son 2012'de yapılan araştırmada 143 bin kişinin  sokaklarda yaşadığı tespit edilmişti. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma dernekleri  ise bu sayının düşük gösterilmeye çalışıldığını ileri sürerek yeniden sayım  yapılması çağrısında bulunmuştu.
 
  
 
 

ETİKETLER

paris yılbaşı evsiz ölü 2018 2017
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.