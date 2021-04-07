Para ödemesi yapılıyor! Zam müjdesi, bakan açıkladı...

Desteklerle ilgili açıklama geldi. Zam yapıldı, iki katına çıkarıldı. Ödeme takvimine göre paralar hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdık. Fark ödemesi desteği kapsamında; kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık" dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin nakdi desteğe en fazla ihtiyaç duyduğu ilkbahar döneminde, bitkisel üretim destekleme ödemelerini aksatmadan çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Bitkisel üretim destekleme bütçesinin yüzde 51'ine tekabül eden 6,27 milyar TL'yi nisan ayı itibarıyla çiftçilere ödediklerini belirten Pakdemirli, "Destekleme bütçesinin kalan 6 milyar TL’lik kısmını ise ödeme takvimine göre çiftçilerimizin hesaplarına yatırmaya devam edeceğiz. Yine bu dönemde artan gübre fiyatları karşında çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için mevcut gübre desteklerini yüzde 100 oranında artırdık.

Ayrıca fark ödemesi desteği kapsamında; kütlü pamuk primini yüzde 37,5, yağlık ayçiçeği primini yüzde 25 artırdık. Destekleme birim fiyatlarında ise en yüksek artışı sertifikalı tohum kullanım desteğine yaptık" dedi.