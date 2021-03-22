Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacak. Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, avukat ve sağlık personeli kadrolarında 51 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı detayları...

Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri, avukat ve sağlık personeli kadrolarında 51 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Peki, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Pamukkale Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ne? Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanı detayları...

Pamukkale Üniversitesi 51 sözleşmeli personel alıyor. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere sağlık personeli ve avukat alımı yapılacak.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular Pamukkale Üniversitesi'nin www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak yapılacak. Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Süresinde yapılmayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Başvurular https://pbs.pusula.pau.edu.tr/Basvuru/Basvuru.aspx adresinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Pamukkale Üniversitesi personel alımı ilanında belirtilen şartlar şu şekilde:

Genel Şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

3- 657 sayılı Kanun’unun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

5- Askerlik le ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.

6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile

belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Adayların mezuniyet bilgileri YÖKSİS web servisleri aracılığı ile alınacak, tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü adayca sistemden seçilecek olup tüm sorumluluk adaya aittir. YÖKSİS veri tabanından tercih edilen pozisyonda istenen mezuniyet türü çıkmaması halinde aday mezun olduğu okul ile iletişime geçerek YÖKSİS veri tabanına mezuniyet kaydını yaptıracaktır. Buna rağmen başvuru süresi içerisinde işlemlerin yetişmemesi halinde aday diploma, geçici mezuniyet belgesi veya kare kodlu E- Devlet çıktısını kendisi sisteme yükleyebilecektir.

2- Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.

3- Adaylar sistemden bilgileri tam ve eksiksiz doldurulduğunda başvuru tamamlanarak başvuru takip numarası oluşturulacaktır.

Adaylar oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurularını başvuru süresince güncelleme yapabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri). Adaylar ilanda istenen şartlara ilan tarihi yayımlandığı tarihten önce sahip olmaları gerekmektedir.

4- İlan tarihi itibariyle avukatlık mesleğini yaptığını gösterir belgenin (SGK Hizmet Dökümü/Çalışma Belgesi/vb. evrak) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

2020 KPSS (B) [KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS(P94)] grubu puan sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.) göre hak kazanan adayın ismi başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan

edilecek.

Başvuru Tarihi:

Başvuru Başlangıç : 22.03.2021 (Mesai Başlangıcı)

Başvuru Bitiş : 05.04.2021 (Mesai Bitimi)