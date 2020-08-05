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Pakistan dünyaya ilan etti! İşte yeni harita

AA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 1:06 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 1:08

Pakistan Başbakanı İmran Han, Cammu ve Keşmir'i sınırları içinde gösteren yeni bir harita açıkladı. Söz konusu yeni haritanın Pakistan Bakanlar Kurulu, muhalefet ve Keşmir liderliği tarafından onaylandığını vurgulayan Han, bunun ülke için tarihi bir gün olduğu belirtti.


Ülke basınındaki habere göre Han, Cammu ve Keşmir'in özel yönetim  statüsünün kaldırılmasının 1. yılının arifesinde açıkladığı haritada, bölgeyi  kendi toprakları olarak gösterdi.
 
Başbakan Han'ın paylaştığı yeni haritada, bölge, "yasa dışı olarak  işgal edilen Cammu ve Keşmir" olarak yer aldı.
 
Söz konusu yeni haritanın Pakistan Bakanlar Kurulu, muhalefet ve  Keşmir liderliği tarafından onaylandığını vurgulayan Han, bunun ülke için tarihi  bir gün olduğu belirtti.
 
Han, Cammu ve Keşmir'in Pakistan'ın bir parçası olacağını iddia  ederek, bu haritanın da buna yönelik ilk adım olduğunu kaydetti.
 
 
Hindistan'dan yeni Cammu Keşmir haritasına tepki
 
Hindistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, İslamabad  yönetiminin, yeni Cammu Keşmir haritasıyla asılsız iddialarda bulunduğu ifade  edildi.
 
Açıklamada, Pakistan'ın bu adımı "siyasi saçmalık tatbikatı" olarak  değerlendirildi.
 
Geçen sene Cammu Keşmir'in özel statüsü kaldırılmıştı
 
Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliği ile  Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi  merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.
 
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş  operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma  yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş,  bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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Pakistan İmran Han harita
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