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Özge'den filtresiz paylaşım!

20 Ekim 2020 Salı - 16:23 | Son Güncelleme : 20 10 2020 - 16:23

Geçtiğimiz haftalarda saçlarını kestirerek, imaj değiştiren oyuncu Özge Özpirinçci, filtresiz çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı


Kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile bir süredir aşk yaşayan Özge Özpirinçci, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz haftalarda saçlarını kestirerek, imaj değiştiren Özpirinçci, bu kez filtresiz çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
 
Özge Özpirinçci, gönderisine, "Cilt bazen pürüzsüz olur, bazen kızarık, bazen sivilceli, bazen kuru, bazen yağlı, bazen donuk, bazen de ışıl ışıl olur. Önemli olan hepsinin geçici olduğunu bilmek" notunu düştü. Oyuncunun doğallığını gözler önüne serdiği paylaşıma takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.
 
"BEN BEĞENDİM" 
 
İmaj değişikliğine giden Özpirinçci, yeni stilinin beğenildiğini ifade etmişti. Özge Özpirinçci, konuyla ilgili, "Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Siz de beğendiniz mi? Ben beğendim" şeklinde konuşmuştu.
 

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