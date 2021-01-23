Gazetevatan.com » Magazin » Ozan Güven'in aylık geliri Cem Yılmaz'ı şaşırttı!
Ozan Güven'in aylık geliri Cem Yılmaz'ı şaşırttı!
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla geçtiğimiz gün hakim karşısına çıkan Ozan Güven, 'aylık gelir' açıklamasıyla gündemden düşmüyor. Komedyen Cem Yılmaz, birçok projede birlikte rol aldığı ünlü oyuncuyla ilgili soruyu bakın nasıl tepki verdi.
Önceki akşam Etiler’de bir stüdyo çıkışı görüntülenen Cem Yılmaz, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Ünlü komedyene, Ozan Güven'in geçtiğimiz gün mahkemede “Aylık 5 bin TL gelirim var” şeklindeki beyanı hatırlatıldı.