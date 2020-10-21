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Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi

DHA |  21 Ekim 2020 Çarşamba - 20:30 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 20:30

Oxford Corona virüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.


Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya'dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı. Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19'dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.
 

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Oxford Corona virüs gönüllü
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