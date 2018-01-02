ÖTV 30 Aralık’a göre 5 ile 10 puan azaldı

Bazı otomobilerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. Otomobil alanların ÖTV’si 30 Aralık’a göre 5 ile 10 puan azaldı. Ucuz otolarda 2 bin 714, pahalıda ise 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.

Özellikle Euro’da son 1 yıldaki yüzde 22.4’lük artış ile otomobillerin vergisiz fiyatı artınca 2016 Kasım ayında yapılan ÖTV düzenlemesi güncellenmek zorunda kaldı. Dün Bakanlar Kurulu kararı ile otomobillerin Özel Tüketim Vergisi’ni (ÖTV) düzenleyen baz rakamlarda değişikliğe gidildi. Gazete Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yapılan düzenleme ile ÖTV düzeyinin belirlendiği taban rakamlar yüzde 14 artırıldı. Böylece araçların vergisiz fiyatı arttığı için vergi dilimlerinin yükselmesine izin verilmedi.

Bu düzenlemeyle kurdaki yükseliş sonucu baz fiyatı yükseldiği için vergi dilimi artan ve bir üst dilimden vergilenen birçok aracın satış fiyatı düştü. 30 Aralık’ta vergisiz fiyatı 46 bin lira olan araçlardan yüzde 50 ÖTV alınırken bu oran bugün yüzde 45’e inmiş olacak. Böylece bu aracı satın alanlar 2 bin 714 lira daha az vergi ödeyerek araç sahibi olacak.

PAHALI ARAÇTA 13 BİN TL

Diğer yandan 30 Aralık’ta aynı aracı alanlar 2 bin 714 lira daha fazla vergi ödemiş olarak bir nevi acele ettiği için cezalandırılmış olacak. Otomobilin toplam yani vergili fiyatı 81 bin 420 liradan 78 bin 706 liraya inecek. Örneğin Fiat Egea Easy’de vergisiz 45 bin 423 lira olan fiyat 30 Aralık’ta vergi ile birlikte 80 bin 400 liraya çıkarken bugün fiyat 77 bin 720 lira civarına inecek. Fiyatı 40 bin liranın üstüne çıktığı için yüzde 50 ile vergilenen Renault Megane HB’de de fiyat 79 bin 900 liradan 77 bin 236 lira düzeyine düşecek.

Pahalı araçlarda baz rakamlar düşürülünce vergideki artış da arttı. Motor silindir hacmi 1.600 ile 2 bin cc arasında ve vergisiz fiyatı 114 bin lira olan aracın vergisi bugünden itibaren 13 bin 452 lira azaldı. Satış fiyatı da 282 bin 492 liradan 269 bin 40 liraya geriledi.

Örnek olarak vergisiz fiyatı 77 bin 966 lira olan Volkswagen Golf 1.4 TSI’nin satış fiyatı böylece 147 bin 200 liradan 138 bin lira düzeyine gerileyecek.

ELEKTRİK MOTORU OLANA DA YARADI

Elektrik motoru da olan ve motor gücü 50 KW’yi geçen ancak motor silindir hacmi 1.800 cc’yi geçmeyen otomobillerden fiyatı 57 bin lira olan otomobilin fiyatı da 3 bin 363 lira düştü. Bu araçlarda yüzde 45 vergi için şart olan baz fiyat 50 bin liradan 57 bin liraya yükseltildi. Aynı araçlardan baz fiyatı 91 bin lira olanların vergisi de 10 bin 738 lira azalmış oldu.

DAHA DÜŞÜK VERGİ İÇİN LİMİT ARTTI

Binek otomobillerde ÖTV matrahı yani hangi vergi oranının uygulanacağı limitlere bağlı. 2016 Kasım ayında getirilen düzenleme ile motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 40 bin liraydı. Bu rakam 46 bin liraya, üst limiti ise 70 bin liradan 80 bin liraya yükseltildi. Motor silindir hacmi 1600 cc’yi geçen ancak 2000 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahı 100 bin liradan 114 bin liraya çıkartılırken, elektrik motoru da olanlardan motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen binek otomobiller için ÖTV matrahının alt limiti 50 bin lira yerine 57 bin lira, üst limiti 80 bin lira yerine 91 bin lira olarak uygulanacak. Elektrik motor gücü 100 kilovatı geçip motor silindir hacmi 2000-2500 cc arasındaki binek otomobiller için ise ÖTV matrahı 100 bin lira yerine 114 bin lira olacak.