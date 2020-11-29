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Otomobilini vermeyen ağabeyi ve yengesini bıçakladı

DHA |  29 Kasım 2020 Pazar - 0:51 | Son Güncelleme : 29 11 2020 - 0:51

Bursa'da Faruk S., otomobilini istediği ağabeyinden olumsuz yanıt alması üzerine onu ve yengesini bıçakla yaraladı.


Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi 17. Güneş Sokakta meydana geldi. Faruk S., iddiaya göre dışarıya çıkıp, gezmek için ağabeyi Tevfik S.'den otomobilini istedi. Tevfik S., kardeşine sokağa çıkma kısıtlaması olduğunu söyleyerek, aracını vermedi. Bu duruma sinirlenen ağabey- kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Faruk S., mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi ve yengesi Asiye S.'yi kol ve bacak kısımlarından yaraladı. Evden gelen bağırışları duyan komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Faruk S.'yi gözaltına aldı.Yaralılar ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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