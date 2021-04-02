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Otelde yangın paniği! Terasa çıkan müşteriler zor anlar yaşadı

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) |  02 Nisan 2021 Cuma - 11:27 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 11:27

Son dakika haberine göre; Antalya'da bir otelin sauna kısmında çıkan yangın nedeniyle bütün oteli duman bastı. Yoğun dumandan kaçan çalışan ve misafirler terasta zor anlar yaşadı.


Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 kişinin konakladığı 4 yıldızlı bir otelin sauna kısmında sabah bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
 
 
Alevler büyürken, çıkan duman bütün oteli kapladı. Büyük panik yaşayan çalışan ve müşteriler otelden çıkmaya çalıştı. Bazı kişiler ise otelin terasına çıktı.
 
 
İhbar üzerine otele çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada terasa çıkan bazı müşterilerin yüzlerini yıkadıkları görüldü. Çevredeki kişiler ise cep telefonlarıyla yangını görüntülemek için birbiriyle yarıştı.
 
 
Yangın kontrol altına alınırken, dumanı tahliye işlemleri sürüyor.
 

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Antalya yangın otel turist
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