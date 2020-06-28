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ÖSYM Başkanı Aygün'den flaş YKS açıklaması

AA |  28 Haziran 2020 Pazar - 18:43 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 18:43

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, tamamlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Kovid-19 salgını nedeniyle önceki yıllarda yapılan sınavlarda alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemlerin hayata geçirildiğini belirterek, "Böylesi hassas bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda uygulandı." dedi.


Aygün, 2020-YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testinin  (TYT) dün tamamlanmasının ardından, bugün gerçekleştirilen Alan Yeterlilik  Testleri (AYT) ile üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testinin (YDT) sona ermesi  üzerine AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
 
YKS'ye 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğunu hatırlatan Aygün,  "Sınav, Türkiye'de 81 il ve Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde  gerçekleştirildi. YKS'de  toplam 714 bin 181 sınav görevlisi yer aldı. 1 milyon  788 bin 694 adayın başvurduğu AYT oturumunda, 291 bin 932 sınav görevlisi, 128  bin 211 adayın başvurduğu YDT'de ise  29 bin 303 sınav görevlisi yer aldı."  bilgisini verdi.
 
Sorumlu ve bilinçli davranan adaylara teşekkür
 
Aygün, şöyle konuştu:
 
"Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl önceki yıllarda yapılan sınavlarda  alınan tedbirlere ek olarak koruyucu önlemler de hayata geçirildi. Böylesi hassas  bir dönemde, böylesi büyük bir organizasyonda, dezenfekte işlemlerinden maskeye  kadar alınan önlemlerle ilgili her konu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun  görüşleri alınarak titizlikle incelendi ve sınavlar bu önlemler doğrultusunda  uygulandı. Aldığımız tedbirlere uyarak sınav görevlilerimizin yönlendirmelerine  göre hareket eden tüm adaylarımıza sorumlu ve bilinçli davranışlarından dolayı  teşekkür ediyorum. Sınav binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek  binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu,  bilinçli ve bizimle iş birliği içerisinde hareket eden tüm aday yakınlarına da  selamlarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu zorlu süreçte bu büyük sınavın sağlıklı  bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza, Milli  Eğitim Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza, Sınav Koordinasyon Kurulunda bulunan  valilerimize, rektörlerimize, kaymakamlarımıza, belediyelerimize, milli eğitim  müdürlüklerimize, nüfus müdürlüklerimize, emniyet müdürlüklerimize, jandarma  komutanlıklarımıza, sınav koordinatörlerlerimize, sınav merkezlerimizde görev  alarak katkı sağlayan tüm sınav görevlilerimize ve süreçlerin başından itibaren  başarılı şekilde tamamlanması için özveriyle gayret gösteren tüm ekibime  şükranlarımı sunuyorum.”
 
Sokağa çıkmayarak adaylar için evde kalan tüm vatandaşlara ve destek  sunan herkese içtenlikle teşekkür eden ÖSYM Başkanı Aygün, sınav sonuçlarının ?28  Temmuz?'da açıklanacağını sözlerine ekledi.

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Halis Aygün YKS Kovid-19 ÖSYM
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