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Ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı

Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA) |  07 Haziran 2021 Pazartesi - 9:31 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 9:31

Koronavirüsle mücadelede bir süredir uzaktan eğitim gören ortaokul ve lise öğrencileri, kademeli normalleşmeyle bugün yüz yüze eğitime başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimi kapsamında, geçen hafta ilkokul öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlamasının ardından bugün de ortaokul ve lise öğrencileri, okullarının yolunu tuttu.
 
Bir süredir uzaktan eğitim gören öğrenciler, sınıflarda koronavirüs kapsamındaki tedbirlerine uyarak dersbaşı yaptı. Ankara'daki Cumhuriyet Fen Lisesi'nin bahçesinde sabah fiziksel mesafeye uyarak, sıraya giren öğrenciler, yine maske ve mesafe kurallarına göre sınıflarına girdi. 
 
 
 
 

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Ortaokul lise yüz yüze eğitim
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