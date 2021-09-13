Okullar yeniden kapatılacak mı? Bakan Özer açıkladı!

2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılından ilk hafta geride kaldı. Koronavirüsle mücadele sürerken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eğitimde ilk haftayı katıldığı bir televizyon programında değerlendirdi. Bakan Özer, sosyal medyada okulların kapatılmasıyla ilgili paylaşımlar ile eleştirilere de yanıt verdi. Peki, Okullar yeniden kapatılacak mı? İşte Bakan Mahmut Özer'in okullarla ilgili açıklamaları...

Koronavirüs nedeniyle bir süredir uzaktan eğitim e devam eden okullar, virüs önemleri altında yeniden açıldı. İlk hafta geride kalırken koronavirüs ile ilgili tedbirler de sıkılaştırıldı. Sosyal medyada okulların kapatılacağına yönelik yapılan paylaşımlara da cevap veren Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, korovirüs sürecinde aldıkları önlemleri ve yol haritası ile ilgili merak edilenleri açıklık getirdi. Peki, Okullar yeniden kapatılacak mı? İşte Bakan Mahmut Özer'in okullarla ilgili açıklamaları...

OKULLAR KAPATILACAK MI?

TRT'YE konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların kapatılması ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Bakan Özer, "Biz okul bazlı, ilçe bazlı, il bazlı önlemler almıyoruz. Genel kuralları uyguluyoruz. Okul bazlı değil, vaka bazlı değerlendiriyoruz. Herhangi bir şey olması durumunda vakaların etkilediği sınıflarla ilgili karar alacağız. Okul ya da ilçeleri etkileyecek karar alınmayacak. Okulların açık kalması için her türlü önlemi alıp devam edeceğiz." dedi.