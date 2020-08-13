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Okullar ne zaman açılıyor, 21 Eylül'e mi ertelendi? Okullar açılacak mı 2020?

13 Ağustos 2020 Perşembe - 9:53 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 9:53

Okullar ertelendi mi? Okullar 31 Ağustos’a mı ertelendi, 21 Eylül’de mi açılacak soruları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı sonra açıklama yaparak, yeni eğitim öğretim yılının ne zaman açılacağına, nasıl olacağına yönelik açıklama yaptı.


Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021  Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, 2020-2021  Eğitim-Öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş  kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin  alınacağını vurgulayarak, okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet etti. Peki, 31 Ağustos’ta okullar açılıyor mu? Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ertelendi mi?

OKULLAR AÇILACAK MI (31 AĞUSTOS)?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim  yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den  itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

Eğitimcilerin sınıflarındaki her bir öğrencinin gözünün içine bakıp  derse öyle başladığını ifade eden Bakan Selçuk, bunun böyle devam etmesi ve  okulların yüz yüze eğitimle açılabilmesi için herkesi sorumlu olmaya davet  ederek, "okulları birlikte açacağız" dediklerini ve bu sorumluluğu paylaşmak  istediklerini belirtti.

Bu süreçte Bakanlık olarak okulların sağlık ve güvenle açılabilmesi  için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, dezenfektan, maske tedariği,  fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştıklarını,  hazırlıkları ve standartları da tamamladıklarını anlatan Selçuk, uzun süreden  beri Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kuruluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın  liderliğinde yaptıkları görüşmeler neticesinde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına  nasıl başlanacağıyla ilgili kararları olgunlaştırdıklarını söyledi.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş  bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk,  şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle  açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim  Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz  yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii  ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim  faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine  uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi  kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi  öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin  içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam  edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere,  okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili  herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını  bildirdi.

Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş  kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin  alınacağını vurguladı.

Servislerde, okul bahçesine, binasına girişte, ders başlayana kadar  maske ve benzeri hususlardaki standartların daha önce hazırlanan kontrol kılavuzu  çerçevesinde belirlendiğini anımsatan Selçuk, bu kapsamda hem öğrenciler, hem  öğretmenler hem de veliler için bir takım rehberler hazırlandığını kaydetti.

Ziya Selçuk, teneffüslerde ve benzeri durumlara ilişkin standartların  da bu kılavuzlarda yer aldığını ve zamanı geldiğinde ayrıntılı biçimde bunları  açıklayacaklarını anlattı.

Maske tedarikinin Bakanlık tarafından da sağlanacağını, okulların  hijyen standartlarını geliştirmek üzere çeşitli kurumlarla çalışmaları devam  ettirdiklerini aktaran Selçuk, bu standartların denetimi için 2 bin denetmenin şu  anda sahada ve okullarda olduklarını ve her bir okulun standardını gözden  geçirdiklerini ifade etti.

Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacaklarına  işaret eden Bakan Selçuk, "Yani öğretmenlerle ilgili daha önce bir çalışmamız  olacak ama çocuklarımız için de 1 hafta boyunca uyum çalışmaları konusunda  açıklamalarımız devam edecek." diye konuştu.

"PERSONEL SAYISINDA ARTIŞA GİDİLDİ"

Okulların hijyenini sağlamak için temizlik ve güvenlik personeli  alımının da süratle devam ettiğine dikkati çeken Selçuk, salgın şartları  nedeniyle bu personelin sayısında artışa gidildiğine değindi.

Okullarla ilgili bütün ihtiyaç kalemlerinin tek tek çıkarıldığını ve  il, ilçe, okul düzeyinde nelere ihtiyaç olduğunun somut şekilde ortaya  konulduğunu anlatan Ziya Selçuk, buna uygun şekilde okullara mali destek vermek  ve diğer teknik destekleri sağlamak için de gereken planlamaları yaptıklarını, bu  hafta içinde il müdürleriyle de bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

Her bir ili kendi durumunu dikkate alarak tek tek incelediklerini  anlatan Selçuk, kısa zaman içerisinde öncelikli okullardan başlamak üzere bu  desteklerin ulaştırılacağını hatırlattı.

Bakanlık bürokratlarının çeşitli ilerde gruplar halinde risk  analizlerine katılacaklarını ve o illerdeki çalışmaları takip etme imkanı  bulacaklarını ifade eden Bakan Selçuk, bu çalışmalarla yol haritasını ortaya  koymayı planladıklarını kaydetti.

Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarda olacaklarını  belirten Selçuk, "Çocuklarımın ve öğretmenlerimizin 31 Ağustos itibarıyla  başlayacak eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor, okullarımızda buluşmak ve yüz  yüze eğitime de bir an önce başlamak temennisini iletmek istiyorum. Toplumun her  bir bireyini salgınla mücadele kapsamında da sorumluluk almaya davet ediyorum."  şeklinde konuştu.

"AYRINTILARIYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Daha sonra soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, hangi sınıfların aşamalı  şekilde yüz yüze eğitime geçeceğine yönelik soru üzerine, Bilim Kurulunun 21  Eylül'den itibaren yüz yüze eğitimin başlaması konusunda tavsiyesi olduğunu  belirtti.

Selçuk, "Hangi yaş gruplarında öncelikli olarak başlayacağı hususunu  da yine bilim insanlarının tavsiyeleri doğrultusunda belirleyeceğiz. Zamanı  geldiğinde bunu muhakkak suretle ayrıntılarıyla paylaşacağız." ifadesini  kullandı.

Gelecek yıl sınava girecek öğrenciler için bir planlama yapılıp  yapılmadığı sorusuna karşılık Ziya Selçuk, "Tabii ki. Bu sınava giren  öğrencilerimizle ilgili olarak müfredat içeriği ve onlara yönelik olarak  yapılacak destek çalışmaları konusunda planlamalar yapılıyor." dedi.

Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitime yönelik bir başka soru  üzerine, "Aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin  öncelikli olarak açılmasından ve derslerin ve konuların seyreltilmesi, yani tam  olarak içeriğin tümüyle yüz yüze aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli  konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz.  Peki seyreltilme sonucunda oluşabilecek açık nasıl giderilecek? Elbette uzaktan  eğitimle, canlı dersler vasıtasıyla ve EBA televizyonları vasıtasıyla  giderilecek." yanıtını verdi.

 

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