Okullar açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Okula dönüş ile ilgili kritik toplantı!

'Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?' sorusu aylardır merak edilen soruların başında geliyor. Okullarla ilgili son durum Bilim Kurulu toplantısında ele alınacak. Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Peki, Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Bilim Kurulu gündemi...

Öğrenciler gibi veliler de okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Okula dönüş için nihai karar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu toplantısında belli olacak. Bilim Kurulu toplantısında corona virüste gelinen son nokta ve okulların açılıp açılmayacağı ile ilgili karar Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin görüşleri ve değerlendirmeleriyle ayrıntılı olarak ele alınacak. Peki, Okullar açılacak mı? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte Bilim Kurulu gündemi...

OKULLAR AÇILACAK MI? OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında haftalık olarak gerçekleşiyor. Corona virüste gelinen son nokta, dünyadaki gelişmeler ve aşı çalışmalarının değerlendirileceği Bilim Kurulu toplantısında aylardır tartışılan okulların açılış tarihi ile ilgili nihai kararın da alınması bekleniyor.

Okulların açılmasında Bilim Kurulu raporu önemli. Yeni kararın Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararla alınması bekleniyor. Bilim Kurulu raporuna göre öğrenciler ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın masasında değişik formüller var.

BİLİM KURULU TOPLANTISI SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Okulların açılış tarihinin ele alınacağı bu haftaki Bilim Kurulu Toplantısı'nda eğitim öğretim döneminin 31 Ağustos'ta başlayıp başlamayacağı değerlendirilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Milli Eğitim Bakanlığınca, 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme sürecinin nihai aşamada olduğu, Bilim Kurulu Toplantısı sonucuna göre alınacak kararın, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Bu arada kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı belirtildi.