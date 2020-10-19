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Okul yöneticilerine uzaktan eğitim dersi

AA |  19 Ekim 2020 Pazartesi - 13:55 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 14:00

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak başlattıkları okul yöneticilerinin uzaktan eğitim süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi programına yaklaşık 50 bin dolayında okul yöneticisinin katıldığını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca, okul yöneticilerinin uzaktan eğitim  süreçlerindeki tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla UNICEF iş  birliğinde hazırlanan "Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan  Eğitim, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi" uluslararası akredite  sertifikalı mesleki gelişim programının tanıtımını, MEB Başöğretmen Salonu'nda  düzenlenen törende yaptı.
 
Okul yöneticilerinin eğitiminin son derece kritik olduğunu ifade eden  Selçuk, "Okullarımızın rengi, neşesi, niteliği doğrudan doğruya okul  müdürlerimizin yetkinliği ve motivasyonu ile ilgili bir konu. Yapılan bu çalışma  aslında tarihi olarak büyük bir değer taşıyor. Okul müdürlerimiz, okuldaki  ilişkiler ağının okulun içinde olagelen iletişimin büyük ölçüde mimarlarıdır. O  nedenle bu mimariyi kurarken çok daha nitelikli olarak kurma konusunda  desteğimizle her zaman yanlarındayız." değerlendirmesini yaptı.
 
Her neslin kendi zamanıyla kendi  çağıyla geldiğini ve o nesillere  ayak uydurabilmek için okul müdürleri ve öğretmenlerin sürekli kendilerini  yenilemeleri gerektiğine işaret eden Selçuk, "Aslında siz okulun liderliğini  yürütürken büyük bir değişimi ve dönüşümü de yönetiyorsunuz ve sizin bu  yönetiminiz, okulun ne kadar yol alacağını, öğretmenlerin ve öğrencilerin kurumda  ne kadar mutlu olacağını, nasıl akışkan bir süreç yaşayacağını doğrudan doğruya  etkiliyor. Ama bunun tam tersi olursa eğer 'Başımıza iş açmayalım hocam', ya da  öğrenciler için "Durun durduğunuz yerde çocuğum' gibi ifadeler olursa o zaman da  sistemin tıkandığını rahatlıkla görürüz. Bizim güzel işlerimiz olsun,  çocuklarımız durmasınlar, yürüsünler, öğretmenler ve öğrencilerimiz okul  yöneticilerinin açtığı yolda hızla ilerlesinler." diye konuştu.
 
 
Okul müdürlerinin çok fazla bürokratik işlerinin olduğunu, lojistik  işlerle uğraştıklarını vurgulayan Selçuk bütün çabalarının bu yükün azaltılması  ve okul müdürlerinin gerçekten eğitimle uğraşmaları konusunda fırsat bulmaları  için olduğunu dile getirdi.
 
Yöneticilerin eğitim ekosistemini geliştirebilmeleri için her türlü  tedbiri aldıklarının altını çizen Selçuk, "Onların gelişimi, onların mutluluğu  okulun mutluluğu, yani öğretmenin ve çocuğun mutluluğu demek. Biz ne kadar iyi  bir teşkilata sahip olursak ne kadar iyi müfredata sahip olursak olalım iyi bir  eğitim kadrosuna sahip olmazsak bunlar çok da anlamlı olmayacaktır. Bakanlık  olarak biz her zaman okul yöneticilerimizin, müdürlerimizin, müdür  yardımcılarımızın yanında olacağız ve onları destekleyeceğiz. Bunun için de çok  yeni çalışmaların peşindeyiz." ifadelerini kullandı.
  
"Elinde sanki bir sihirli değnek varmış gibi"
 
Bakan Selçuk, UNICEF’le iş birliği içinde uzaktan eğitim sürecinde  dijital materyallerin geliştirilmesi, salgın döneminde okul güvenliğinin  sağlanması, sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi, teknoloji liderliği,  proje tasarımı, kriz ve kriz yönetimi gibi pek çok kitabın hazırlandığını  belirterek, şöyle devam etti:
 
"Bütün bunlar bizim ortak bir dilimizin gelişmesine hizmet edecek,  bütün bunlar bizim eğitimin kalitesinin artırma noktasında kavramlarımızı ve  terimlerimizi geliştirmemize hizmet edecek. Okul yöneticilerinin uzaktan eğitim  süreçlerinde tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi programına yaklaşık  50 bin civarında okul yöneticimiz katıldı. Bunun sayısı artacak ve bu eğitimlerin  hazırlanan kitapları çerçevesinde, eğitim yazılımları çerçevesinde devam etmesi  söz konusu olacak.
 
Bir okul müdürü gerçekten yetkinliği ile, motivasyonu ile harekete  geçtiğinde 'Bu okul gerçekten o okul mu' sorusunu sordurabiliyor. Yani elinde  sanki bir sihirli değnek varmış gibi bir okulun çehresini değiştirme, okul-çevre  ilişkilerini güzelleştirme, öğretmenin mutluluğunu, öğrencilerin öğrenme  sorumluluğunu yükseltme gibi konularında son derece başarılı işler  yapabiliyorlar. Biz Bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparsak biliyoruz ki okul  müdürlerimiz de yapacak. Bugünkü çalışma da bu fikrin bir sonucu ve bizim  yöneticilerimizle yazamayacağımız başarı hikayesi yok, buna gönülden inanıyoruz."
 
"Salgın dönemi bizim için aslında eğitimin bir fırsatı da oldu"
 
Ziya Selçuk, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş  birliğinde öğretmenlerle ilgili daha önce pek çok çalışma yürütüldüğünü  hatırlatarak, salgın döneminin eğitim yöneticilerine, okulların kültürünü,  atmosferini dönüştürmek, okulları "Barış yuvası"na dönüştürmek açısından fırsat  sunduğunu bildirdi.
 
Çalışmada emeği geçenlere, UNICEF'e ve okul yöneticilerine teşekkür  eden Selçuk, "Bu tür çalışmaların damlaya damlaya belirli bir suyun iz bırakması  gibi kısa ve orta vadede sistemde çok büyük bir davranışsal değişime de hizmet  edecek. O yüzden bu tür işleri çok çok önemsiyorum." dedi.
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk daha sonra, Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı  Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi  programına katılan okul yöneticilerine dijital sertifikalarını yapılan canlı  bağlantılarla takdim etti.
 
"Türkiye'nin en büyük okul yöneticisi mesleki gelişim programını  yürüttük"
 
MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise  2023 Eğitim Vizyonu'nda okul yöneticiliğinin ve mesleki gelişimin önemine vurgu  yapıldığını hatırlatarak, Bakanlık olarak bu amaçla pek çok program  geliştirdiklerini anlattı.
 
UNICIEF'le ortaklaşa yürütülen yüz yüze mesleki gelişim programına  geçen yıl 11 bin okul yöneticisinin katıldığını aktaran Boyacı, "Çalışma,  Türkiye'nin en büyük okul yöneticisi mesleki gelişim programı oldu." dedi.
 
Projeyle, meslektaşların tecrübelerini birbirleriyle paylaştığı yeni  bir çerçeve sunulduğunu anlatan Boyacı, ikinci grup eğitimlerinde ise Kovid-19  sürecinde okul yöneticilerinin idari, teknik, iletişim konularını ele aldıklarını  aktardı.
 
Şu ana kadar 40 bin okul yöneticisinin bu eğitimleri aldığını ve bu  yılın sonuna kadar 200 bin yöneticinin eğitimleri alacağını belirten Boyacı,  "Bundan sonraki süreçte okul yöneticilerimize yönelik projelerimizi  derinleştirerek artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

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Ziya Selçuk uzaktan eğitim okul yöneticileri
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