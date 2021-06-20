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Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman aşk yaşıyor!

20 Haziran 2021 Pazar - 14:21 | Son Güncelleme : 20 06 2021 - 14:21

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan Oğuzhan Uğur aradığı aşkı buldu. Ünlü oyuncu Müjde Uzman ile aşk yaşayan Uğur, fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.


Yaptığı şarkıların ardından popüler olan ve ardından YouTube'da çektiği videolar ile adından söz ettiren Oğuzhan Uğur, kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşırken özel hayatı da merak konusu oldu.
 
Oğuzhan Uğur, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından güzel oyuncu Müjde Uzman ile araba çekildiği kareyi takipçileri ile paylaştı. Oğuzhan Uğur, 'Güneşin doğuşu batışından farksız' notuyla paylaşım yaparken takipçileri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
 
Oğuzhan Uğur ve Müjde Uzman <a title= aşklarını ilan etti" src="https://i2.milimaj.com/i/milliyet/75/770x0/60cf1b8f554284159c000357" />
 
Aynı fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Müjde Uzman ise "90'lar karışık kaset" yazdı. Çiftin pozunu gören takipçileri ise "Yeni favori çiftim" ve "Yeni yengemiz ile eniştemiz" yorumunu yazdı.
 

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