Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? Öğretmenlerin kaçı aşılandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan Kabine toplantısı sonrası Covid-19 tedbirleriyle ilgili alınan kararları açıkladığı basın toplantısında, Covid aşısı olmayanlardan PCR testi istenmesine ilişkin yeni uygulamayı da anlattı. Erdoğan, okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla, aşı olmamış öğretmen ve personelden haftada en az 2 kez PCR testi yaptırması isteneceğini söyledi. Aşı olmayan üniversite öğrencileri ve üniversite çalışanlarından da düzenli test yapılması istenecek. Okulların açılmasına sayılı günler kala öğretmenlerin PCR testi araştırmaları yoğunlaştı. En çok merak edilenler de Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur? sorusu oldu.

Kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, yüz yüze eğitim verecek öğretmen ve personel, üniversite öğrencileri ve çalışanları konser, sinema ve tiyatro gibi kalabalık mekanlardaki etkinliklere katılan aşı olmayan kişilerin PCR testi sunması gerekiyor. Uçak ve şehirlerarası yolculuklarda da aşı olmayanlardan zorunlu olarak PCR testi istenecek. PCR testi hastanelerde ücretsiz yapılabilecek. Peki, Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur?

Öğretmenler PCR testi yaptırmazsa ne olur?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer söz konusu soruya yönelik “Öğretmenlerimiz içi değil servisten öğrencinin evinden çıkıp okul ortamına gelmesine, oradaki geçirdiği süre boyunca temas ettiği öğretmenlerimiz ve diğer elemanların ya aşı olması veya haftada 2 defa PCR testi yaptırması gerekiyor. Öğretmenlerimizin aşı ortalaması Türkiye'ye göre daha yukarıda. Öğretmenlerimizin hem aşı olmayıp hem de PCR testi olmayacaklarına inanmıyorum. Çünkü öğretmenlerimiz 1 buçuk yıldır fedakarlık göstererek uzaktan eğitim yaptılar. Öğretmenlerimiz öğrencilerle bulaşmayı arzuluyorlar. O süreçte bir sorun olacağını düşünmüyorum.” İfadelerini kullandı.

Öğretmenlerin kaçı aşılandı?

Bakan Koca Twitter adresinden, yakında okulların açılacağını hatırlatarak öğretmenlerin aşılanma oranını paylaştı.

"Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?"